Jamie Foxx: Ärzte diagnostizierten Gehirnblutung und Schlaganfall

Jamie Foxx musste die Dreharbeiten zu "Back In Action" unterbrechen. In seinem neuen Netflix-Special teilt er Details zu seiner dramatischen Gesundheitskrise, die eine Gehirnblutung und einen Schlaganfall umfasste.

Während der Dreharbeiten zu dem Netflix-Film "Back In Action" musste Hauptdarsteller Jamie Foxx im April 2023 plötzlich eine Pause machen. Die Familie des Schauspielers gab damals lediglich an, es sei zu "medizinischen Komplikationen" gekommen. Foxx verschwand für eine kurze Zeit von der Bildfläche, im Juni 2023 gab er in einer Videobotschaft an, "durch die Hölle gegangen" zu sein, sich nun aber auf dem Weg der Besserung zu befinden. Die Dreharbeiten für "Back In Action" konnten erst später fortgeführt und beendet werden.

Nun hat der Oscar-Preisträger erstmals genauere Angaben zu dem Vorfall gemacht. In dem neuen Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." (deutsch: "Was passiert war, war...") erzählt er von starken Kopfschmerzen und einem anschließenden Verlust seines Bewusstseins.

Ärzte diagnostizierten Gehirnblutung und Schlaganfall Besonders schockierend: Daran, was in den folgenden 20 Tagen passiert ist, hat Foxx laut eigener Aussage keinerlei Erinnerungen. "Als ich aufwachte, saß ich in einem Rollstuhl", so der 56-Jährige. Als Ursache diagnostizierten Ärzte eine Gehirnblutung und einen Schlaganfall. Foxx musste in einem Krankenhaus in Atlanta sofort operiert werden.

"What Had Happened Was..." ist ab sofort auf Netflix verfügbar. In dem gut einstündigen Stand-up-Special geht Foxx humorvoll mit dem von ihm erlebten Schicksalsschlag um, teilweise kommen ihm bei seinen Schilderungen aber auch die Tränen. "Back In Action", die Actionkomödie, die durch den Vorfall verzögert wurde, hat der Streaminganbieter für Januar 2025 angekündigt. In dem Film feiert Foxx' Co-Star Cameron Diaz nach mehr als zehn Jahren ihr Comeback.

