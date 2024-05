Gaby Köster spricht über schwere Operationen nach Schlaganfall

Seit einem Schlaganfall im Jahr 2008 verbringt Komikerin Gaby Köster ihr Leben in einem Rollstuhl. In einem Interview sprach sie nun über die schweren Eingriffe, die die Ärzte an ihrem Schädel vornahmen.

In den 1990er- und 2000er-Jahren war Gaby Köster kaum aus der deutschen Comedy-Szene wegzudenken. 2008 dann der Schock: Die Komikerin erlitt einen Schlaganfall, musste sich aus dem Rampenlicht zurückziehen. Ihre linke Seite ist seit dem Vorfall gelähmt. Erst 2011 ging der "Ritas Welt"-Star mit seinem schweren Schicksal an die Öffentlichkeit.

Welch schwere Eingriffe die Ärzte bei ihr im Zuge ihres Schlaganfalls vornehmen mussten, verriet Köster jetzt in einem Interview mit "Bild". Weil ihr Gehirn als Folge von drei Operationen an ihrem Kopf angeschwollen war, wurde ihr sogar ein Loch in den Kopf gebohrt. Dieses Loch könne sie "teilweise heute noch spüren", sagt sie. "Man hätte es zwar wieder rekonstruieren können, aber ich hatte keine Lust auf noch mehr aufwendige OPs." In einer weiteren OP wurde ihr sogar die Hälfte der Schädeldecke abgenommen.

Von der Komikerin zur Bestseller-Autorin Trotz dieses schweren Schicksals und den damit einhergehenden Strapazen hat Gaby Köster weder den Lebensmut noch ihren Humor verloren. "Zum Taxifahrer sage ich immer: Tun Sie so, als würden Sie eine betrunkene Freundin nach Hause bringen", so die 62-Jährige. Außerdem sei sie Anhängerin des Satzes "Das Beste kommt erst noch."

Humor bewies Köster auch beim Titel ihres ersten Buchs: "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" wurde zum Bestseller. Die Verfilmung mit Anna Schudt in der Hauptrolle gewann 2018 einen International Emmy Award für die beste Schauspielerin. Köster arbeitet heute hauptsächlich als Autorin. In ihrem neuen Buch "Meine Energiewende" beschreibt sie, wie ihr ihre Spiritualität in ihrer neuen Lebenssituation geholfen habe.