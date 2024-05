Toni Kroos enthüllt Kontakt mit Nagelsmann: Comeback für die DFB-Elf!

An seinem Namen hängen große deutsche Fußballhoffnungen: Toni Kroos soll die DFB-Elf bei der Heim-EM zu alten Erfolgen zurückführen. In einer ARD-Doku enthüllte er nun den spannenden Zeitpunkt, an dem ihn Julian Nagelsmann wegen seines Comebacks in der Nationalmannschaft kontaktierte.