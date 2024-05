Bei "Hart aber fair": Europa-Debatte läuft aus dem Ruder: "Sie tun sich alle hier keinen Gefallen"

Bei 'Hart aber fair' zur Europawahl ging es hitzig zu: Streit über die AfD, Buh-Rufe aus dem Publikum und scharfe Kritik an Spitzenkandidat Maximilian Krah bestimmten die Diskussion.

Niederlande, Italien, Polen: In mindestens neuen EU-Mitgliedsstaaten könnten anti-europäische Parteien bei der Europawahl zwischen 6. und 9. Juni gewinnen. Bis vor Kurzem ritt auch die deutsche AfD auf der Erfolgswelle. Doch vergangene Woche sorgten Äußerungen ihres Spitzenkandidaten Maximilian Krah zur SS für einen Ausschluss aller AfD-Abgeordneten aus der rechten ID-Fraktion im Europäischen Parlament.

Ob sich seine Partei für den falschen Spitzenkandidaten entschieden habe, wollte Louis Klamroth von Leif-Erik Holm (AfD, wirtschaftspolitischer Sprecher im Bundestag) wissen. Der Politiker war neben Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin Europäisches Parlament), Julia Klöckner (CDU, wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Bundestag), Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzender Europa-Ausschuss im Bundestag), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende im Verteidigungsausschuss im Bundestag) und Fabio De Masi (BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht) zum Thema "Kampf um Europa: Siegen die Populisten?" in die Talkshow eingeladen.

Buh-Rufe aus dem Publikum für AfD-Politiker Holm

"Das will ich nicht beurteilen" – sagte Holm. Die Buh-Rufe aus dem Publikum waren unüberhörbar, und auch die anderen Gäste brachten ihre Empörung zum Ausdruck (Klöckner: "Das kann man nicht so stehenlassen"). "Natürlich ist die SS eine verbrecherische Organisation gewesen, das sieht auch Herr Krah so", bemühte er sich auf beharrliches Nachfragen seitens Klamroth um eine Erklärung.