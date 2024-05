Eishockey-WM 2024: Tschechien wird Weltmeister im eigenen Land!

2024 machte die Eishockey-WM Station in Tschechien – in einem Land, das eine große Begeisterung für den Sport auf Eis mitbringt. Die Tradition des Eishockeys dort führt bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und nun fand hier das Großevent des Jahres statt – mit einem Happy End für die Gastgeber!

Entscheidung fällt 19 Sekunden vor Schluss

Was für ein großes Finale an einem Sonntagabend für begeisterte Eishockey-Fans. Am Ende schlägt Tschechien die Schweiz in Prag mit einem 2:0 und wird zum 13. Mal Eishockey-Weltmeister – und das im eigenen Land vor 17.413 Zuschauern! Damit verpassten die Schweizer den ganz großen Coup nach 2013 und 2018 wiederholt nur knapp. Zuvor hatten sie die deutsche Mannschaft erstmals seit 32 Jahren im Viertelfinale mit einem 1:3 nach Hause geschickt. Das erste Tor für Tschechien erzielte Superstar David Pastrnak in der 50. Minute. Das zweite Tor schoss David Kämpf 19 Sekunden vor Schluss und machte damit den Sieg für Tschechien perfekt (0:0, 0:0, 2:0).

Schweizer Defensive lange stark

Die Schweizer machten es den Tschechen nicht einfach – ihre Defensive konnte dem offensiven Druck der Tschechen lange Zeit standhalten. Dazu hatte der Schweizer Patrick Fischer in der 17. Minute die große Chance, sein Team in Führung zu bringen – doch der Schuss knallte an den Pfosten. Die Schweizer Abwehr um Star-Verteidiger Josi konnte in der Folge bis zur Schlussphase gut gegen eine zunehmend stärker werdende tschechische Mannschaft mithalten.

Bärenstarker Lukas Dostal

Vor ihrem Heimpublikum und einer fantastischen Stimmung im Stadion drehten die Tschechen immer weiter auf: Kämpf scheiterte zunächst am Außenpfosten, seine Mannschaftskollegen am Schweizer Torhüter Leonardo Genoni, der 36-jährige, der seinem Team im gesamten Turnierverlauf eine große Stütze war. Doch auch er konnte Superstar Pastrnak 10. Minuten vor Schluss nicht mehr stoppen. Das 1:0 war gefallen. Daraufhin versuchte die Schweiz alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte aber mehrfach am bärenstarken tschechischen Keeper Lukas Dostal. Als Kämpf dann Sekunden vor Schluss das 2:0 erzielt, ist die Entscheidung endgültig gefallen und das Stadion war kaum noch zu halten!

Spiel um Platz 3