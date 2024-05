"Hohe Schulden und langsameres Wachstum": Kritik zum neuen Landkrimi aus Österreich

Brutale Morde vor hübscher Kulisse funktionieren nicht nur im deutschen Fernsehen ziemlich gut. Auch bei unseren österreichischen Nachbarn haben Regionalkrimis Konjunktur – wobei dort bisweilen die Gegenden noch malerischer sind und die Taten noch skrupelloser daherkommen. Bester Beleg dafür ist die beliebte "Landkrimi"-Reihe des ORF, die seit mittlerweile zehn Jahren als eine Art schauerlicher TV-Reiseführer durch die Regionen der Alpenrepublik führt. Weil das ZDF koproduziert, erhält auch das hiesige Publikum regelmäßig Einblicke in die Traditionen und Eigenheiten Österreichs. Von Film zu Film wechselt nicht nur die Region, sondern – bis auf Ausnahmen – auch das Personal. Und so feiert im aktuellen Krimi, der die Reihe zum vierten Mal ins Salzburger Land führt, abermals ein Ermittlerduo Premiere: Der traumatisierte Kommissar bekommt in der düsteren Episode "Dunkle Wasser" eine aufstrebende Kollegin zur Seite gestellt. Gemeinsam ermitteln sie im Fall einer jungen Frau, die tot in einem See gefunden wird.

Wie so oft gibt es zum Auftakt eine Leiche in sehenswerter Landschaft: Eine 17-Jährige wird aus dem Mattsee gezogen, der anders als auf der azurblauen Tourismuswerbung dunkelgrau und bedrohlich das Voralpen-Panorama bestimmt. Ermitteln soll der aus dem gleichnamigen Ort stammende Chefinspektor Rafael Dorner, der allerdings selbst so manch seelische Last zu tragen hat – und bei seinem letzten Fall kurzerhand austickte. Ein herausragender Christoph Luser verleiht seiner Figur die bei Krimierfahrenen wohlbekannte Aura des toxisch-traumatisierten Ermittlers mit gehörigem Knacks: raucht, redet nicht, rastet aus. Kurzum: Um den Fall zu bewältigen, braucht er Hilfe. Und so stellt man ihm die aufstrebende junge Ermittlerin Alex Fink (überzeugend: Salka Weber) an die Seite, die ihren Kollegen erst neugierig, dann immer skeptischer beäugt. "Wieso sind Sie eigentlich so?", will sie an einer Stelle von ihm wissen. "Wie: 'so'?", fragt er zurück.