"sportstudio reportage: Deutschland und die Heim-EM – ein neues Sommermärchen?": Infos zur ZDF-Reportage

Wie bereitet sich Deutschland vor?

So schnell kann's gehen: Noch zu Beginn des Jahres war das Bild in den Umfragen eher trist. Das erste Vorrunden-Aus bei einer WM, so geschehen in Russland 2018, der Achtelfinal-K.o. bei der EM 21 gegen England und dann obendrauf das Vorrunden-Aus bei der WM 22 in Katar hatten für bedrückte Stimmung gesorgt. Doch dann keimte mit einem neuen Trainer (Julian Nagelsmann) und neuem Kader plötzlich wieder Hoffnung auf. Renommiersiege gegen Frankreich und die Niederlande lassen nun so etwas wie die Wiederholung des "Sommermärchens" von 2006 nicht mehr ganz unmöglich erscheinen. Auch 2024 will sich Deutschland wieder als toller Gastgeber präsentieren.