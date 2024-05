"Das Steinzeit-Menü – Homo sapiens, Jäger und Sammler": Kritik zur Doku bei ARTE

Die ARTE-Doku "Das Steinzeit-Menü – Homo sapiens, Jäger und Sammler" zeigt, was unsere Vorfahren vor 100.000 Jahren aßen und wie die Ernährung den Fortschritt beeinflusste. Von Rentiersteaks bis zu Wildgräsern, Oliven und Nüssen – die neue Forschung enthüllt faszinierende Details über das Leben in der Steinzeit.

Kultur und Nahrung

Dass das Essen beim genetischen und sozialen Fortschritt schon in der Urzeit eine wichtige Rolle spielte, hatte man schon immer geahnt. Doch jetzt ist es raus, dank neuer Technologien, von der DNA-Analyse bis zum Zahnsteinmikroskop, dass das Essverhalten der Alten und Affenähnlichen gar nicht mal so anders war. Auch ohne Feuer und Kochen kamen sie erst mal ganz gut zurecht. Beim Jagen kauten sie eben ihr Rentier- oder Hirschsteak gemächlich stundenlang, Getreide fanden sie in Form von Wildgräsern nicht selten vor ihrer Höhle vor, Oliven und Nüsse wuchsen auf Bäumen. Die ARTE-Doku "Das Steinzeit-Menü – Homo sapiens, Jäger und Sammler" (ARTE F, 2022) führt vor, wie sich unsere Vorfahren vor fast 100.000 Jahren ernährten und wie die Kultur damit nach vorne ging.