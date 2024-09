"Terra X: Überleben! Unser Erbe": Alle Infos zur neuen TerraX-Folge mit Antje Boetius

Antje Boetius untersucht im Terra X-Zweiteiler 'Überleben!' die Überlebensstrategien unserer Vorfahren und zieht Parallelen zur heutigen Umweltkrise. Sie bereist Eishöhlen in Sibirien, Oasen im Oman und Atolle auf den Cookinseln, um Antworten auf drängende Fragen des Klimawandels zu finden.

Zuletzt sorgte die Meeresforscherin Antje Boetius in der NDR-Talkshow im Dezember 2023 für viel Heiterkeit, als sie von den Igelwürmern, auch Peniswürmer genannt, und deren meterlangen Zungen am Grunde des Eismeers berichtete. Ähnlich humorvoll dürfte es im "Terra X"-Zweiteiler "Überleben!" (29.09. und 06.10., jeweils 19.30 Uhr) nicht zugehen. Allerdings möchte die Biologin und Umweltexpertin vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut auch hier angesichts der drohenden Umweltkatastrophe Lust auf Zukunft machen. Wie können wir in Zukunft überleben? Und wie viel können wir von den Überlebensstrategien unserer urzeitlichen Vorfahren lernen?