"Harry Potter"-Star Maggie Smith mit 89 Jahren verstorben

Die britische Schauspielerin Maggie Smith, bekannt durch ihre Rollen in "Harry Potter" und "Downton Abbey", ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Ihre Söhne Toby Stephens und Chris Larkin bestätigten, dass Smith am 27. September 2024 friedlich im Krankenhaus in London im Kreis ihrer Familie und Freunde eingeschlafen sei.

Mit ihrer Karriere, die über 70 Jahre umfasste, zählte sie zu den bekanntesten Darstellerinnen ihrer Generation. Sie gewann zwei Oscars und trat sowohl im Theater als auch in mehr als 80 Filmen und TV-Serien auf.

Besonders bekannt war sie als scharfsinnige und humorvolle Professor McGonagall in den "Harry Potter"-Filmen sowie als Dowager Countess in "Downton Abbey". Neben diesen populären Rollen erlangte sie durch ihre Arbeit in klassischen Dramen und Komödien große Aufmerksamkeit in der Schauspielbranche.

In ihrer beeindruckenden Laufbahn erhielt sie nicht nur zwei Oscars, sondern auch zahlreiche weitere Auszeichnungen, darunter mehrere BAFTA- und Emmy-Awards. 1990 wurde sie von Königin Elizabeth II. zur Dame Commander of the Order of the British Empire ernannt – eine der höchsten Ehrungen in Großbritannien. Ihre letzte Rolle spielte sie 2023 im Film "The Miracle Club".