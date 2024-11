"Die Tochter des Papstes – Lucrezia Borgia": Alle Infos zur ARTE-Doku

Selbst der intrigante Renaissance-Papst hatte offensichtlich den Shitstorm der üblen Nachrede (Inzest!) und der Fake News damals unterschätzt. Der Buchdruck war soeben erfunden. Was nützte es da, im Brief zu trösten: "Lass die Welt nur die absurdesten Dinge glauben": Der schlechte Ruf war von Gegnern längst in die Welt gesetzt, Mobbing sozusagen ohne Ende und uferlos.

Dabei protestierte Lucrezia selbst gegen ihren Vater. Sie ging ins Kloster, als der ihrem ersten Mann Impotenz bescheinigte und sie damit zur Jungfrau erklären ließ. Einigermaßen glücklich wurde sie allerdings erst mit dem dritten, in dessen Armen sie am 24. Juni 1519 starb. Geblieben sind jede Menge Bilder einer schönen Frau, die "als Frau" herhalten musste für Schuldzuweisungen und Kritik an den Machtintrigen ihres Vaters. Feministinnen dürften ihre Freude an dieser Geschichtskorrektur haben – nicht zuletzt, weil Lucrezia zu allem Überfluss ja auch noch erfolgreich als Geschäftsfrau agierte. Sie verwandelte in Norditalien etwa in großem Ausmaß Sümpfe in fruchtbare Ländereien. Wenn man also dem Film glauben darf, hat die Frauenbewegung dank vielfacher neuer historischer Recherchen da eine neue Heldin gefunden.