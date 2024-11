Facebook-Gründer wird romantisch: Zuckerbergs Liebeslied

Mark Zuckerberg überrascht mit einer musikalischen Hommage an seine Frau Priscilla Chan. Zusammen mit T-Pain coverte der Facebook-Gründer den Hip-Hop-Hit 'Get Low', bekanntlich ein Klassiker von Lil Jon & The East Side Boyz.

Mark Zuckerberg reiht sich unter die Musiker ein. Der Tech-Milliardär hat zusammen mit dem Rapper und Produzenten T-Pain eine Coverversion des Hip-Hop-Hits "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz aufgenommen.

Auch wenn Zuckerberg bei dem Projekt unter dem Künstlernamen Z-Pain auftritt, dürften dahinter keine musikalischen Ambitionen des Facebook-Gründers stecken. Vielmehr handelt es sich um eine Art Liebeserklärung an seine Frau Priscilla Chan, mit der er seit 2012 verheiratet ist.

"'Get Low' wurde gespielt, als ich Priscilla zum ersten Mal auf einer College Party traf, und so hören wir es jedes Jahr an unserem Jahrestag", schreibt Zuckerberg auf dem sozialen Netzwerk Instagram. "Dieses Jahr habe ich mit T-Pain an unserer eigenen Version dieses lyrischen Meisterwerks gearbeitet."

So klingt Zuckerbergs Coverversion Letzteres wird Zuckerberg ironisch gemeint haben. Das Lied, das Lil Jon & The East Side Boyz einst zusammen mit dem Rap-Duo Ying Yang Twins aufnahmen, ist gespickt mit Obszönitäten. Ein Hit war es im Erscheinungsjahr 2002 dennoch. In den USA erreichte es Platz zwei der Billboard-Chart, in Deutschland war Rang elf die höchste Platzierung.

Anders als die Uptempo-Nummer des Originals kommt die Version von Zuckerberg und T-Pain ruhiger daher. Keine Beats, sondern eine Akustikgitarre gibt den Ton an. Dazu ist die Stimme Zuckerbergs zu hören. Die unflätige Sprache haben T-Pain und Z-Pain beibehalten.

Wie kam das Projekt aber bei der Adressatin an? Priscilla Chan hat der Liebesbeweis anscheinend gefallen. In einem weiteren Instagram-Post Zuckerbergs ist zu sehen, wie sie das Lied ihres Mannes hört. Ihre Reaktion: "Das ist so romantisch!"



