"Sommerhaus der Stars": Alessia Herren fassungslos nach Intim-Beichte: "Du Ekelhafter"

"Bekommen die danach eigentlich alle mal eine Therapie?", lautet ein Kommentar auf der Instagram-Seite des RTL-Pärchen-Krawalls "Das Sommerhaus der Stars". Tatsächlich gibt es dort mittlerweile kaum noch ein Paar, das nicht in irgendeiner Weise unangenehm aufgefallen ist – abgesehen vielleicht vom "Bachelor in Paradise"-Duo Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (28), die allerdings auch erst in Folge 7 dazugestoßen sind.

Fast schon rührend mutete es da an, dass Alessia Herren (22) in Folge 9 plötzlich davon sprach, als Mutter ein Vorbild sein und sich dementsprechend vor der Kamera benehmen zu wollen. "Der Zug ist schon lange abgefahren", möchte man ihr glatt zurufen und sie an ihre Hass-Tirade gegen Model Tessa Bergmeier (35) erinnern, der sie mit einem Messer in der Hand "Ich stech' dich ab, du kleine F....e!" entgegen brüllte.

"Einfach so peinlich!"

War in ihren Augen aber anscheinend nicht so schlimm, wie das, was sich Ehemann Can Nitkewitz (29) erlaubte: Beim "Never have I ever"-Spielen mit der Gruppe trank er nämlich einen Schluck, als Model Theresia Fischer (32) die Aussage "Ich habe noch nie S.x mit einem Partner oder einer Partnerin gehabt, die mindestens zehn Jahre älter war als ich" in den Raum warf – was bedeutete: hatte er doch!