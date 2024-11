"Ungeschminkt": Kritik zum neuen ARD-Drama mit Adele Neuhauser

Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée haben mit Adele Neuhauser in der Hauptrolle ein bewegendes Drama geschaffen. 'Ungeschminkt' zeigt die Rückkehr einer transidenten Frau in ihr Heimatdorf und die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit. Ein Film über Mut, Liebe und Transidentität.

Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée haben mit Adele Neuhauser in der Hauptrolle ein bewegendes Drama geschaffen. 'Ungeschminkt' zeigt die Rückkehr einer transidenten Frau in ihr Heimatdorf und die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit. Ein Film über Mut, Liebe und Transidentität.

Direkt nach ihrem Quotenerfolg mit der Komödie "Faltenfrei" vor drei Jahren begannen Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée mit der Planung einer losen Reihe von Einzelfilmen mit dem selben Team und der wunderbaren Adele Neuhauser in der Hauptrolle. Der erste Streich ist am Mittwochabend im Ersten zu sehen: die BR/ORF-Dramödie "Ungeschminkt".

"Witzig, du schaust gar ned aus wie so ...", setzt die Gastwirtin Bine (Luise Kinseher) an. "Wie was?", unterbricht Josefa sie scharf. "Ja mei, mir ham da ned alle Tag ...", versucht sich Bine zu erklären, und wird erneut unterbrochen: "Einen Transvestiten?" – Ja, Josefa kennt sie alle, die transphoben Sprüche, ob beabsichtigt verletzend oder nicht. Der Film spiegelt hier die Realität, viele Menschen fühlen sich von LGBTQI+-Themen überfordert. Bine und ihr Mann Hubsi (Stefan Merki) sind jedoch nicht einfach nur überfordert oder unsicher. Sie lehnen jeden ab, der anders ist: transidente Menschen ebenso wie Veganer und Asylbewerber. Man möchte es Josefa nach einer Begegnung mit Hubsi nachtun und einfach nur laut schreien.

Josefas erste Begegnung mit Blume ist auch schauspielerisch eine der stärksten Szenen des Films, in der sich Neuhauser, wie sie sagt, "total fallen lassen konnte durch die tiefe Emotionalität von Uli Noethen": Blume erblickt Josefa, stutzt kurz und nimmt sie dann fest in die Arme, ohne Worte, glücklich, während Josefa Tränen der Erleichterung über die Wange rinnen.

"Wie sehr kann man jemandem verzeihen, den oder die man liebt? 'Ungeschminkt' ist ein Film über die Kraft der Liebe geworden", sagt Regisseur Dirk Kummer. "Und darüber, dass es Mut braucht, so zu leben, wie man leben will." Es ist aber eben auch ein Film über das hochsensible Thema Transidentität. Ein kluger Schritt daher, eine Sensitivity-Beraterin ins Boot zu holen. Ihr Ziel sei, "die Darstellung von trans Personen so authentisch und so wenig klischeehaft wie möglich zu gestalten", erklärt Julia Monro. Das bedeute, plakativ gesprochen: "Weg von der ermordeten trans Frau im Rotlichtmilieu, hin zu einer realistischen Figur, wie wir sie heute auch im Alltag vorfinden."