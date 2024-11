DVD-Neuerscheinungen: Mit der Rückkehr von Deadpool & Wolverine

"Deadpool & Wolverine", "Longlegs" und "Boneyard": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Deadpool ist kein Vorbild für kleine Kinder. Kein Ritter in der strahlenden Rüstung. Kein perfekter Schwiegersohn. Und definitiv kein klassischer Posterboy, vor allem nicht ohne seine Maske. Und doch, oder vielleicht auch gerade aufgrund seiner Makel, ist er eine der populärsten Figuren, die das Marvel Cinematic Universe (MCU) zu bieten hat. Sechs Jahre nach "Deadpool 2" (2018) kehrte der MCU-Anarcho mit dem verunstalteten Gesicht und den frechen Sprüchen im Sommer auf die große Leinwand zurück: "Deadpool & Wolverine" spielte weltweit rund 1,338 Millionen US-Dollar ein und landete damit auf Platz 20 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten (direkt hinter "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" mit 1,342 Millionen US-Dollar). Nun erscheint die Action-Komödie ebenso wie der Horrorfilm "Longlegs" und der Krimithriller "Boneyard" auf DVD und Blu-ray.

"Deadpool & Wolverine" (VÖ: 8. November) Dass er nicht zum klassischen Superhelden taugt, weiß Deadpool (Ryan Reynolds). "Ich mache aus allem einen Witz", hadert er mit sich selbst. "Aber ich habe Mitgefühl, und ich würde dieses Gefühl gerne für etwas Wichtiges nutzen." Was diese wichtige Sache sein soll, wurde vor dem Start des dritten "Deadpool"-Films lange geheim gehalten, aber das immerhin war schon seit einiger Zeit bekannt: Es hat irgendwas mit Wolverine (Hugh Jackman) zu tun. Jackmans Wolverine wurde schon vor vielen Jahren zum Aushängeschild des Superhelden-Kinos, nach mehreren "X-Men"-Filmen ist er dann in "Logan" gestorben. Aber wenn eine Figur in einer Comic-Verfilmung stirbt, muss das heutzutage ja nicht mehr viel heißen. Deadpool erklärt Wolverine, dass dieser in seiner Welt ein Held sei. "Ja, aber er ist ein Sch...dreck in meiner", entgegnet sein ziemlich grantiges und abgewracktes Gegenüber. Der legendäre X-Man Wolverine muss sich also irgendwie mit sich selbst versöhnen und dann, mutmaßlich, gemeinsam mit Deadpool für "etwas Wichtiges" kämpfen. Neben Jackman und Reynolds treten in "Deadpool & Wolverine" weitere bekannte Darstellerinnen und Darsteller aus den ersten beiden "Deadpool"-Filmen auf – unter anderem Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa Carlysle) und Stefan Kapičić (Colossus).

Preis DVD: circa 18 Euro

US, 2024, Regie: Shawn Levy, Laufzeit: 124 Minuten

"Longlegs" (VÖ: 15. November) Oz Perkins ("Die Tochter des Teufels", "Twilight Zone") hat sich die Geschichte zu "Longlegs" ausgedacht. Im Fokus seiner Erzählung steht Lee Harker (Maika Monroe), eine außerordentlich begabte FBI-Agentin. Mit ihrem besonderen kriminalistischen Spürsinn hatte sie kürzlich erst entscheidenden Anteil an der Ergreifung eines Serienmörders. Jetzt setzt ihr Chef Agent Carter (Blair Underwood) die junge Ermittlerin auf einen neuen, besonders gruseligen Fall an. Worum geht es? Mehrere Väter haben zuletzt auf äußerst brutale Art zuerst ihre Familien und dann sich selbst getötet, und irgendwie besteht wohl ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Tragödien: Die Spur führt zu Longlegs (Nicolas Cage), einem verlotterten weißhaarigen Scheusal, das seltsamerweise von sich aus Kontakt mit Harker aufnimmt. Longlegs lässt ihr Briefe mit seltsamen Codes und okkulten Botschaften zukommen, sie versucht ihrerseits die Nachrichten zu dechiffrieren und die Frage zu beantworten: Wie schafft es Longlegs, die Väter zu diesen Gräueltaten anzustiften? Und was will er von ihr persönlich? Sie sollte das Rätsel besser schnell lösen, denn der finstere, verführerische Teufel hat angekündigt, dass es bald wieder Tote geben wird. Die Produktionskosten für "Longlegs" lagen unter zehn Millionen US-Dollar. Weltweit spielte der Film rund 109 Millionen US-Dollar ein.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Oz Perkins, Laufzeit: 101 Minuten

"Boneyard" (VÖ: 8. November) Albuquerque, New Mexico, im Jahr 2009: Beim Spaziergang mit ihrem Hund stößt eine Anwohnerin in der West Mesa Wüste auf eine Vielzahl menschlicher Knochen: "Es waren die Überreste von elf Frauen und einem ungeborenen Kind", erklärt Chief Carter (Curtis "50 Cent" Jackson): "Einen solchen Fall gab es noch nie". Er setzt zunächst Detective Ortega (Brian Van Holt) und seine Partnerin Young (Nora Zehetner) auf den Fall an. Doch das FBI schickt zusätzlich den Profiler Pete Petrovick (Mel Gibson). Carter ist froh über die Unterstützung, denn Ortega könnte womöglich persönlich in den Fall verwickelt sein: Seine Nichte Selena (Gabrielle Haugh) wird seit einer Weile vermisst. Ist sie eine der toten Frauen? Mit Caesar Monto (Weston Cage) und Tate (Michael Sirow) haben die Behörden bald zwei Hauptverdächtige. Ist einer von ihnen ein Serienkiller, oder wurden wichtige Details übersehen? "Boneyard" basiert auf einem realen Kriminalfall aus dem Jahr 2009. Bei den identifizierten Frauenleichen handelte es sich fast ausschließlich um drogenabhängige Prostituierte. Der als "West Mesa Bone Collector" bekannt gewordene Täter konnte bis heute nicht überführt werden.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Asif Akbar, Laufzeit: 93 Minuten