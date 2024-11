Megan Fox feiert Schwangerschaft mit Nacktbild

Nach einer schweren Zeit teilt Megan Fox nun freudige Neuigkeiten: Die Schauspielerin erwartet ihr viertes Kind und hat diese Nachricht auf Instagram verkündet. Es wird das erste gemeinsame Kind mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly. Megan Fox ist bereits Mutter von drei Kindern.

Für diese Nachricht löschte Megan Fox alle anderen Posts in ihrem Profil: Die Schauspielerin und ihr Verlobter Machine Gun Kelly erwarten ihr erstes gemeinsames Baby, wie Fox am Montag bei Instagram bekannt gab. In ihrem Posting ist der schwangere Star zu sehen, wie sie ihren Babybauch wiegt, während sie mit schwarzer Flüssigkeit bedeckt ist. Auf einem anderen Schnappschuss hält Fox einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera.

"Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück ????????❤️", betitelte die Schauspielerin den Beitrag und verwendete einen Songtext aus Kellys Lied "Last November", in dem der Rockmusiker eine zuvor von Fox erlittene Fehlgeburt verarbeitete. Es ist das erste gemeinsame Kind der beiden Stars. Fox ist bereits Mutter von drei Söhnen mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green, während Kelly Vater einer Teenager-Tochter ist.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. "Wilde Reise": Megan Fox sprach offen über Fehlgeburt Der "Transformers"-Star und der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, lernten sich im März 2020 am Set von "Midnight in the Switchgrass" kennen. Die beiden machten ihre Beziehung öffentlich, nachdem Fox im Mai 2020 in Kellys Musikvideo "Bloody Valentine" aufgetreten war. Das Video entstand nur wenige Tage, nachdem ihr damaliger Ehemann Brian Austin Green ("Beverly Hills 90210") die Trennung nach fast zehn Jahren Ehe bestätigt hatte. Im Januar 2022 gab die Schauspielerin die Verlobung mit Kelly auf Instagram bekannt.

Im November 2023 machte Fox öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe und sprach Fox darüber bei "Good Morning America": "Ich habe so etwas in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe drei Kinder, also war es für uns beide sehr schwierig und es hat uns auf eine sehr wilde Reise geschickt, sowohl zusammen als auch getrennt ... wir haben versucht, uns zurechtzufinden: 'Was bedeutet das?' und 'Warum ist das passiert?'", erzählte sie in der US-Talkshow.

