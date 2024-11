Kevin Costner raus! Wie geht Yellowstone weiter?

Beth Dutton (Kelly Reilly) ist nach dem Tod ihres Vaters geschockt und wütend, Halt findet sie nur bei ihrem Ehemann Rip Wheeler (Cole Hauser). Fotoquelle: © 2024 Spike Cable Networks Inc. All Rights Reserved.

Kacey Dutton (Luke Grimes, rechts) will mit Frau (Kelsey Asbille) und Sohn Tate (Brecken Merrill) am liebsten im Nirgendwo verschwinden. Fotoquelle: © 2024 Spike Cable Networks Inc. All Rights Reserved.