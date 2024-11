Geissens' Reaktion auf Flut von Dickpics: "kostet schon richtig Geld"

"Bei den Massen, die ich bekommen habe, weiß ich gar nicht mehr, was normal ist und was nicht normal ist", erklärte Davina daraufhin in der Folge selbst zu den obszönen Bildern. Jetzt verraten die Geissens im Interview mit der Agentur teleschau noch einmal genau, wie sie mit unerwünschten Nacktfotos umgehen.

Die Geissens: Mutter Carmen "kann das in meinem Alter besser vertragen"

"Ich kümmere mich dann darum", so Carmen Geiss, die nicht möchte, "dass meine Kinder sich mit so was überhaupt auseinandersetzen. Ich kann das in meinem Alter besser vertragen." Darum würden ihre Töchter die Bilder immer sofort an sie und ihren Anwalt weiterleiten, bestätigt die Jetsetterin. Davina weiß: "Das kostet schon richtig Geld."