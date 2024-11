Til Schweiger: Sohn Valentin räumt mit Todesgerüchten auf

Gegenüber rtl.de erklärte Valentin, dass es seinem Vater gut gehe und die kursierenden Todesgerüchte unbegründet seien: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass es Herrn Schweiger gut geht und dass er sich derzeit in Minsk befindet, um für Blockchain Sports vor der Kamera einen Werbespot zu drehen. Er ist momentan aktiv in die Dreharbeiten eingebunden." Til Schweiger ist also nicht nur am Leben, sondern auch gesund genug, um wieder als Regisseur zu arbeiten; für seine Fans dürften das gute Neuigkeiten sein.