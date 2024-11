Billie Eilish entsetzt über Trump-Wahl: "Es ist ein Krieg gegen Frauen"

Madonna, die Anfang November ihre Unterstützung für Kamala Harris öffentlich machte, fiel bereits in der Vergangenheit mit ihren Äußerungen zu Donald Trump auf. Als er im Januar 2017 als US-Präsident vereidigt wurde, trat die Sängerin bei einer Kundgebung auf, auf der sie sagte, dass sie "empört" sei: "Ja, ich habe viel darüber nachgedacht, das Weiße Haus in die Luft zu jagen", sagte sie in ihrer Rede, die von mehreren US-Nachrichtensendern live übertragen wurde. Zwei Jahre später rief sie bei einem Konzert in Philadelphia zur Amtsenthebung von Donald Trump auf.

Auch Jack White, Ex-Frontmann von The White Stripes, veröffentlichte in den sozialen Medien einen Beitrag, in dem er die Wahl Trumps anprangerte: "Die Amerikaner haben einen bekannten, offensichtlichen Faschisten gewählt, und jetzt wird Amerika bekommen, was immer dieser Möchtegern-Diktator von jetzt an verordnen will ... Einwanderer? Er will sie raus haben. Minderheiten? Sie sind ihm völlig egal. Frauen? Sie wissen genau, was er von Ihnen hält. Sterben sie auf der Bahre an einer Fehlgeburt von der Schwangerschaft ihres Vergewaltigers?" Ähnlich drastisch äußerte sich auch Popstar Billie Eilish: "Es ist ein Krieg gegen Frauen", schrieb sie in ihren Instagram-Stories angesichts von Trumps Ansichten zu Abtreibung und Frauenrechten.