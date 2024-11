Die Geissens stimmen Thomas Gottschalk zu: "Am besten hältst du den Mund"

Thomas Gottschalk steht im Kreuzfeuer kritischer Stimmen, doch die Geissens springen ihm zur Seite. Das Millionärspaar, das meist außerhalb Deutschlands lebt, äußert sich zur Debatte um Sprachgebote.

Der Wirbel um Thomas Gottschalk (74) reißt nicht ab. Gerade erst hat der ehemalige "Wetten, dass ..?"-Moderator in seinem "Supernasen"-Podcast mit Mike Krüger (72) zum verbalen Rundumschlag gegen seine prominenten Kritikerinnen Carolin Kebekus und Natascha Ochsenknecht ausgeholt. Jetzt steigen auch die Geissens in die durch Gottschalks Sachbuch "Ungefiltert" neu entflammte Debatte rund um vermeintliche Sprachgebote und "woke" Bevormundung auf.

Im Interview mit der Agentur teleschau wird zunächst allerdings deutlich, dass Carmen (59) und Robert Geiss (60), die inzwischen kaum noch in ihrer deutschen Heimat unterwegs sind, von den Diskussionen um die TV-Legende so gar nichts mitbekommen haben ... Das hält die RTLZWEI-Familie jedoch nicht davon ab, ihre Meinung kundzutun.

"Was ist denn mit Thomas Gottschalk?", möchte Carmen Geiss wissen, als sie zu der aktuellen Debatte um Thomas Gottschalk befragt wird, der sich vehement darüber aufregt, dass man nicht mehr alles sagen dürfe, was man denkt. "Ja, das kommt einem manchmal so vor. Da hat der liebe Thomas recht", stimmt Carmen umgehend zu.

Robert Geiss: "Am besten hältst du den Mund, dann kriegst du auch keinen rein" Robert Geiss ergänzt: "Es wird natürlich heute alles irgendwo auf die Goldwaage gelegt. Egal, welche Äußerung du machst, sie ist in jedem Fall falsch. Das heißt also, am besten hältst du den Mund, und dann kriegst du auf Deutsch gesagt auch keinen rein."

Klare Worte der Millionärsfamilie, die sich längst viel mehr in ihren Luxusdomizilen außerhalb Deutschlands aufhält, wie beispielsweise in Dubai oder Monaco. "Ich weiß gar nicht, ob wir das in Frankreich auch haben", überlegt Carmen daher, und Tochter Davina meint: "In Monaco ist es nicht so extrem."

Aus den Debatten in Deutschland würden sich die Geissens grundsätzlich raushalten, erklärt Robert Geiss: "Weil wir in Deutschland gar nicht wohnen, kriegen wir manche Sachen gar nicht mit." Das ist offensichtlich so – Thomas Gottschalk dürfte es vielleicht trotzdem freuen, bei all den kritischen Stimmen weitere prominente Zustimmung zu erhalten ...

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.