Gewaltvorwürfe im "Sommerhaus der Stars": Muss DIESES Paar gehen?

Dass sie von ihrem Michael keine Umarmung bekommt, schmerzt Gloria sehr. Sie wolle in seinem Arm, bettelt die 31-Jährige abends im Bett. Doch Michael reagiert abweisend auf diese Aufforderung, verpasst seiner Freundin sogar "Sendepause". Traurig und fassungslos stürmt Gloria zurück nach draußen, wo noch ein paar andere Paare den Abend ausklingen lassen. "Ich wollte nur in seinen Arm! Ich bin seine scheiß Freundin", erklärt sie sich und bekommt viel Mitgefühl.

Emma und Umut müssen mit ihren Problemen dagegen allein klarkommen. Weil die 22-Jährige Ex-Bachelor Oliver Sanne (38) zur bevorstehenden Exit-Challenge mit Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) gratulierte, verhagelte es Umut die Stimmung. Dass sie Oliver umarmt habe und dabei dessen Brust berührt habe, gehe gar nicht, betont Umut sauer. Emma reagiert fassungslos auf seine Vorwürfe: "Du titulierst mich damit als Schlampe!" Drohend drückt sie ihren Kopf an Umuts Stirn. "Du brauchst nicht so aggressiv werden, ich bin kein Hund", betont Umut kalt.

Falsche Beschuldigungen

Die Stimmung zwischen den beiden wird auch kurz vor dem Schlafengehen nicht besser. Emma will sich an Umut kuscheln, doch der lehnt ihre Annäherungsversuche ab. Emma fordert eine Entschuldigung von ihm, redet immer wieder auf ihn ein, bis es Umut reicht. "Ich packe den Koffer! Das war's", droht er. Emma, die nicht will, dass die anderen Paare draußen etwas von ihrem Streit mitbekommen, redet wütend auf ihren Freund ein: "Zwing mich jetzt bitte nicht!" aufgewühlt klatscht sie in die Hände, was Rafi fälschlicherweise als "Sie schlägt ihn" einordnet.