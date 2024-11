'Dawson's Creek'-Star James Van Der Beek kämpft gegen Darmkrebs

Der aus der Jugendserie "Dawson's Creek" bekannte Schauspieler James Van Der Beek ist an Krebs erkrankt. "Ich habe Darmkrebs", bestätigte Van Der Beek dem US-amerikanischen Entertainment-Magazin "People" am vergangenen Sonntag. Er habe bereits Schritte eingeleitet, um die Krankheit zu "bewältigen" – "mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie". "Es gibt Grund zum Optimismus", fügte der 47-Jährige hinzu. "Ich fühle mich gut."

Nicht alle Nahestehenden Van der Beeks waren jedoch im Bilde. "Ich entschuldige mich bei allen Menschen, denen ich das selbst sagen wollte", schrieb er nach Bekanntwerden der Diagnose in einem Post bei Instagram. Er habe jedoch mitbekommen, dass ein Boulevardmagazin die Diagnose veröffentlichen wollte und sei so zum Handeln gezwungen worden. Eigentlich hatte Van Der Beek geplant, die Krankheit in einem ausführlichen Interview mit "People" öffentlich zu machen – dieses Vorhaben wurde jedoch durch die Pläne des in dem Post nicht namentlich erwähnten Boulevardblatts durchkreuzt. "Nichts in dieser Sache ist zum von mir bevorzugten Zeitpunkt geschehen", so Van Der Beek.