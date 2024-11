Mit diesem Actionthriller plant Johnny Depp sein Hollywood-Comeback

Was ist „Day Drinker“ für ein Film und worum geht es?

Zwar war Johnny Depp in den letzten Jahren nicht untätig. Allerdings war er in dieser Zeit in eher kleine Projekte involviert. So spielte er 2023 etwa Ludwig XV. im französischen Film „Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs“ oder inszenierte ein Jahr später den Independentfilm „Modi“ über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani. „Day Drinker“ wird hingegen ein deutlich höheres Budget haben und soll wohl ein Actionthriller mit übernatürlichen Aspekten werden. In diesem treffen die geheimnisvolle Titelfigur und eine trauernde Barkeeperin auf einem Kreuzfahrtschiff zusammen. Beide sind nicht nur mit der kriminellen Unterwelt verstrickt, sondern auch miteinander verbunden. Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, die den Film produziert, verspricht unerhörte Wendungen, die in einer unglaublichen Welt angesiedelt seien.