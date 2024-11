Cardi B gegen Musk: Der große Schlagabtausch

Im US-Wahlkampf bleibt die Situation weiter angespannt – und das nicht nur auf politischer Ebene. Ehe sich am Dienstag entscheidet, ob Donald Trump oder Kamala Harris künftig im Weißen Haus regieren wird, kochten einmal mehr die Emotionen in den sozialen Medien hoch. Einer der Beteiligten: Trump-Unterstützer Elon Musk. Der Milliardär hatte sich auf seiner Plattform X über einen Auftritt der Rapperin Cardi B im Rahmen von Kamala Harris' Wahlkampf lustig gemacht. Im Rahmen dessen bezeichnete Musk die Musikerin als "Marionette".

Das ließ die 32-Jährige nicht auf sich sitzen – und schlug nun verbal zurück. "Ich bin keine Marionette, Elon", konterte Cardi B die Unterstellung. "Ich bin die Tochter zweier Einwanderereltern, die sich den A.sch abarbeiten mussten, um für mich zu sorgen." Weiter schrieb die Künstlerin auf X, sie sei "ein Produkt von Sozialhilfe und Armut": "Ich bin ein Produkt dessen, was passiert, wenn das System gegen einen gerichtet ist." Anschließend griff Cardi B Musk persönlich an. "Aber davon hast du keine Ahnung", unterstellte sie dem Multimilliardär. "Du weißt überhaupt nichts über diesen amerikanischen Kampf."

"Kann Tyrannen nicht ausstehen": Cardi B putzt Donald Trump herunter

Cardi B verbrachte ihre Kindheit und Jugend in der New Yorker Bronx. Das Viertel weist die höchste Armutsrate der Metropole auf. Die Mutter der Sängerin ist in Trinidad geboren, ihr Vater stammt aus der Dominikanischen Republik. Anders Elon Musk: Der heutige Superreiche musste schon in seiner Kindheit als Junge wohlhabender Eltern auf wenig verzichten.