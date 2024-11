"Bauer sucht Frau international – Die neuen Bauern weltweit": Infos zum neuen Liebes-Abenteuer mit Inka Bause

In den bisherigen sechs Staffeln von "Bauer sucht Frau International" haben sich bereits 40 Bauern und Bäuerinnen in 22 Ländern auf 6 Kontinenten auf Partnersuche begeben. Nun laufen die Vorbereitungen für Staffel sieben. Wer die neuen Bauern sind, wohin die Reisen dieses Mal gehen und alle weiteren Infos zum neuen Liebes-Abenteuer gibt es hier.

Die Welt wird unsicherer und unübersichtlicher: Daher bedienen die neuen Folgen der Reihe "Bauer sucht Frau international – Die neuen Bauern weltweit", die nun wieder startet, gleich mehrere populäre Sehnsüchte: Zum einen träumen immer mehr Menschen von einem vermeintlich "heilen", wenigstens aber nicht ganz so hektischen Leben abseits der großen Städte. Nicht zuletzt die Auswirkungen der Pandemie hatten die Fluchtbewegungen aufs Land noch verstärkt. Damit oft einhergeht auch ein diffuser Plan, an einem anderen Ort noch einmal ganz frisch durchzustarten – warum nicht am anderen Ende der Welt? Und alleine leben möchte man natürlich auch dort nicht so recht.