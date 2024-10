Aufregung um Udo Lindenberg-Song: Text wird zensiert

"Oberindianer" wird gestrichen

In dem Lied „Sonderzug nach Pankow“ singt Udo Lindenberg in der vierten Zeile: "Ich muss da was klärn mit eurem Oberindianer". Mit Oberindianer war SED-Herrscher Honecker gemeint. Damals satirisch und heute rassistisch? Ja, sagt das Berliner „Humboldt Forum“ und zensierte den Songtext. Unter dem Motto „Vielstimmig 2024“ sollen am 16. und 17. November acht Berliner Chöre Lieder von „Hanns Eisler bis Udo Lindenberg“ singen. Auch „Sonderzug nach Pankow“ ist unter der Songauswahl, doch nun ohne den "Oberindianer".