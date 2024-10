"Sommerhaus"-Star wird bei Gartenarbeit schwer verletzt: Arm von Zaun aufgespießt

Wer hat Hinweise?

"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Brutale Attacke auf 80-Jährigen: Zeugen gesucht

Rudi Cerne hofft auf Zeugenhinweise für zwei brutale Überfälle, die in der ZDF-Sendung 'Aktenzeichen XY ... Ungelöst' behandelt werden. Ein 80-Jähriger wurde an Silvester mit einem Baseballschläger attackiert, und ein maskierter Täter drang am helllichten Tag in die Wohnung eines Ehepaares ein. Wer kann helfen?

