"Terra X: Zeit – Entdeckung der Zeit": Infos zur ZDF-Doku mit Harald Lesch

In zwei 'Terra X'-Filmen nimmt Harald Lesch die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichte der Zeitmessung - von der Sonnenuhr bis zur Atomuhr - und beleuchtet die Beziehung zwischen Zeit und Glück. Ein faszinierender Blick auf das, was Zeit für uns bedeutet.

Wer sich mit dem Phänomen der Zeit beschäftigt, denkt sofort an die vom Menschen gemachte Zeitmessung, also die Dauer zwischen zwei Ereignissen, seien es Sekunden, Minuten oder Jahre. Es gibt aber auch eine subjektive, persönliche Zeit, wie sie von einzelnen Menschen empfunden wird. Ein Spannungsfeld, das schon viele Philosophen oder Romanautoren wie Martin Suter ("Die Zeit, die Zeit", 2012) beschäftigt und inspiriert hat. Harald Lesch widmet sich in zwei "Terra X"-Filmen von Jens Monath und Heike Schmidt dem Phänomen Zeit, ihrer Entdeckung und den Fortschritten bei ihrer Vermessung.