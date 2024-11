"Rote Rosen"-Star Hakim-Michael Meziani steigt aus: Das steckt dahinter!

Hakim-Michael Meziani verlässt nach über 13 Jahren die Telenovela "Rote Rosen", um sich seiner Leidenschaft für Rum zu widmen. Der Schauspieler steigt aus seiner Rolle des Ben Berger aus und wechselt in die Welt der Spirituosen. Sein Rumprojekt begann in Paraguay.

2011 stieg Hakim-Michael Meziani bei "Rote Rosen" ein. Über 1.000 Folgen hatte die Telenovela im Ersten da schon. Heute darf Meziani trotzdem als Urgestein gelten: Mehr als 13 Jahre lang verkörperte er in der Serie die Figur des Ben Berger. Seine Zeit in der Rolle des Frauenschwarms kommt nun aber zu einem Ende: Der 57-Jährige steigt bei "Rote Rosen" aus – allerdings nicht, wie es so oft in so einem Fall vorkommt, um sich anderen schauspielerischen Projekten zu widmen.

Viel mehr steigt Meziani nun so richtig in eine Branche ein, der er sich bisher nur nebenbei gewidmet hatte: Er hat einen eigenen Rum kreiert und will nun mit seiner eigenen Brennerei durchstarten. Das verriet der Schauspieler der "Bild"-Zeitung.

Es begann in Paraguay Dabei sei der Job bei "Rote Rosen" ein echter Komfort gewesen: Er sei fest angestellt gewesen, festes Gehalt inklusive. "Das war mega angenehm, ein Luxus als Schauspieler", berichtete Meziani. "Aber nach 13 Jahren bin ich auch mal froh aus dem Hamsterrad auszusteigen." Insgeheim habe er ohnehin gewusst, "dass es nicht immer so weitergehen würde".

Die Idee zum eigenen Rum hatte Meziani gemeinsam mit einem Freund, der voller Begeisterung für das alkoholische Getränk aus einem Paraguay-Urlaub zurückgekehrt war. In einer Bio-Zuckerrohrfabrik in Paraguay wird nun auch der Basisstoff für den eigenen Rum hergestellt. Was als Schnapsidee begann, ist nun zum Job geworden: "Jetzt arbeite ich quasi als Profi-Rummacher", verkündete Meziani gegenüber "Bild".

