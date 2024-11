Spar-Reformen bei ARD und ZDF: Das wird sich ändern

Die Ministerpräsidenten der Länder haben bei ihrer Konferenz in Leipzig beschlossen, dass die Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio schlanker werden sollen. Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ist aber vorerst vom Tisch. Erst im Dezember wollen die Länderchefs dazu erneut beraten.

Moderner, schlanker und zukunftsfest – so stellen sich die Ministerpräsidenten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft vor. „Qualitativ aufwerten, quantitativ begrenzen“, so fasst Alexander Schweitzer, rheinland-pfälzischer Ministerpräsident die Pläne zusammen. Konkret heißt das: Die Zahl der Radioprogramme soll von 70 auf 53 reduziert werden. Spartenkanäle im linearen Fernsehen sollen ebenfalls reduziert beziehungsweise zusammengefasst werden. Aus dem Cluster Information, Bildung und Dokumentation sollen aus bisher vier Programmen (Phoenix, tagesschau24, ARD-alpha und ZDF-Info) zwei hervorgehen.