Harris oder Trump? Diese Promis haben sich lautstark positioniert

Einen witzigen Seitenhieb gegen Trump hatte Mark Hamill parat, als er seine Empfehlung für Harris aussprach. Der Schauspieler, der vor allem als Luke Skywalker in den „Star Wars“-Filmen bekannt ist, empfahl seinen Fans: „Don’t go to the orange side!“ Damit spielte er zum einen auf die „dunkle Seite der Macht“ („dark side of the force“) in „Star Wars“ an, zum anderen auf die unnatürlich wirkende Gesichtsfarbe von Trump.