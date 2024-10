Manipulations-Vorwürfe von Donald Trump: TV-Redaktion wehrt sich!

Die CBS-Sendung '60 Minutes' steht im Mittelpunkt von Manipulationsvorwürfen durch Donald Trump. Die Macher wehren sich mit Nachdruck und reichen Beweismaterial an 'Face the Nation' weiter, um Klarheit zu schaffen.

Die Verantwortlichen des US-Nachrichtenmagazins "60 Minutes" haben sich mit deutlichen Worten gegen Manipulationsvorwürfe vonseiten Donald Trumps gewehrt. Trump hatte den CBS-Journalisten vorgeworfen, ein Gespräch mit seiner Konkurrentin Kamala Harris auf Weisung von deren Wahl-Kampagne bearbeitet zu haben. "Der ehemalige Präsident Donald Trump beschuldigt '60 Minutes', unser Interview mit Vize-Präsidentin Kamala Harris vom 7. Oktober in betrügerischer Weise bearbeitet zu haben", heißt es in einer Erklärung. "Das ist falsch."

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen und Kollege David Sauer durchqueren 18 US-Bundesstaaten, um die Stimmung vor der Präsidentschaftswahl zu erfassen. Ihr Dokumentarfilm "Zwischen Trump und Harris" gibt Einblicke in die Meinungen und Ängste der Menschen in den entscheidenden Swing States.

Zum Beweis habe man Teile des Interview-Rohmaterials an die Kolleginnen und Kollegen der Nachrichtensendung "Face the Nation" weitergegeben. Anhand des längeren Auszugs werde klar, dass es im Schnitt der ausgestrahlten Sendung zu keiner Entstellung des Sinnzusammenhangs gekommen sei.

"Gleiche Frage. Dieselbe Antwort. Aber ein anderer Teil der Antwort", heißt es in dem Statement der "60 Minutes"-Macher. Und weiter: "Wenn wir ein Interview bearbeiten, egal ob es sich um einen Politiker, einen Sportler oder einen Filmstar handelt, bemühen wir uns, klar, präzise und auf den Punkt zu sein. Der Teil ihrer Antwort in '60 Minutes' war prägnanter, was mehr Zeit für andere Themen in einem umfangreichen 21-minütigen Beitrag lässt."