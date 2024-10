"besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co.": Alle Infos zur Doku mit Sebastian Lege

In der ZDF-Sendung 'besseresser' untersucht Sebastian Lege die süßen Tricks der Lebensmittelindustrie. Was steckt wirklich in Produkten wie Fanta und Tic Tac? Jetzt aufdecken!

besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co.

Sie geben sich "süß" und schmecken in der Regel auch recht zuckrig. Die wahren Motive der Lebensmittelriesen bei ihren Bestseller-Produkten sind in der Regel nun mal ziemlich uncharmant: Es geht natürlich ums Geld, auch sie wollen maximalen Profit erzielen. Das ist die abermals nicht sonderlich originelle Schlussfolgerung in der ZDF-Hauptabendsendung "besseresser", die diesmal unter dem Titel "Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co." die Verbraucher zu mehr Wachsamkeit beim Einkaufen und einer gesunden Portion Misstrauen, wenn es um allzu blumige Werbebotschaften geht, animieren möchte. Der Lebensmittelprofi Sebastian Lege nimmt sich in seinem Labor diesmal vor allem Süßigkeiten vor.