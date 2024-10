Max Kruse legt in TV-Show Gehalt offen: "Die haben mir das Geld in den Ar... geschoben"

Debütroman des Ex-Profi-Kickers

"Das Leben fing im Sommer an": Christoph Kramer gibt Einblicke in seinen Debütroman

Christoph Kramer, bekannt für seine Expertise im Fußball, wagt sich in neue Gefilde: sein Debütroman 'Das Leben fing im Sommer an' erscheint im März 2025. Der Coming-of-Age-Roman entführt in den Sommer 2006 und erzählt von Jugend, erster Liebe und Freundschaft.

