Neue Comedy-Serie KEKs startet auf Joyn

Lachen und Talent

Liselotte Pulver: Das Lachen der Filmgeschichte wird 95

Liselotte Pulver, die am 11. Oktober 95 Jahre alt wird, bezauberte Generationen mit ihrem Lachen und Talent. Bekannt aus Filmen wie 'Ich denke oft an Piroschka' und 'Das Wirtshaus im Spessart', hinterließ sie einen bleibenden Eindruck in der Filmgeschichte.

