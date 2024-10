"Morlock Motors – Big Deals im Westerwald". Alle Infos zu den neuen Folgen

Michael Manousakis betreibt Europas größten US-Waren-Handel. In der Doku-Serie 'Morlock Motors – Big Deals im Westerwald' meistert er enorme logistische Herausforderungen und wandelt US-Militärschrott in Wertvolles um.

Humvees auf Hawaii

Es geht in dem Format also um nicht ganz alltägliche Handelsgüter. Das größte Unternehmen seiner Art in Europa hat massive Militärfahrzeuge ebenso im Angebot wie Maschinen, Flugzeuge, Hubschrauber oder Armeeausrüstung. Die Abholung der Ware, der Transport, stellt den Händler dabei mithin vor große Aufgaben: So steht aktuell ein spannendes Geschäft auf Hawaii an. Dort warten auf Michael, den man lange aus der Reihe "Steel Buddies" bei DMAX kannte, keine Urlaubsfreuden, sondern 21 Humvees. In kürzester Zeit muss er die Militär-Geländefahrzeuge vor Ort demontieren, verladen und nach Deutschland verfrachten.