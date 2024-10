Matthew Macfadyen wird 50: Eine britische Schauspiellegende feiert Geburtstag

Macfadyen begann seine Laufbahn in den späten 1990er Jahren und wurde 2005 durch seine Rolle als Mr. Darcy in der Verfilmung von Jane Austins "Stolz und Vorurteil" international bekannt. Es folgten weitere Rollen in historischen Dramen wie "Enigma" und "Little Dorrit", die weiter zu seiner Bekanntheit beitrugen.