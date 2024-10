„Sommerhaus der Stars“: Schock für Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Das Ende der Allianz

Dass die Allianz mittlerweile stark am Bröckeln war, bemerkten Alessia und Can durch einen Tipp von Umut Tekin (27) und dessen Freundin Emma (22). „Die wollen euch als nächstes raushaben“, versicherte der Ex-„Temptation Island“-Kandidat seinen alten Verbündeten, die daraus ihre Schlüsse zogen. Wieso sich nicht mit den Neuen verbünden, um den eigenen Verbleib im Haus zu sichern? Diese Frage stellte Can kurz darauf seinem Kumpel Michael. Stefan hörte scheinbar unbeteiligt zu und plauderte das Mitgehörte später munter weiter aus. Für Alessia war Cans Alleingang ein absolutes No Go. „Sprich doch zuerst mit deiner Frau“, raunzte sie ihn in der Küche an, woraufhin ein großer Streit zwischen dem Paar entbrannte, der aus vielen Beleidigungen und Beschimpfungen bestand.