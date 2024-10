"Promi Big Brother"-Star packt aus: "Ich stehe eher auf Männer"!

Mit Tänzen und Sketchen begeistert Sinan Movez in den sozialen Medien mehr als 2,5 Millionen Fans. Außerdem verdient der 19-jährige Internetstar mit seiner eigenen Modemarke Geld. Aktuell macht Movez allerdings bei "Promi Big Brother" von sich reden – dank seines jüngsten Geständnisses in der TV-Show. Nachdem er bislang kaum Privates über sich verraten hatte, gab Movez vor den TV-Kameras nun unmissverständlich preis: "Ich würde sagen, ich stehe eher auf Männer."

Max Kruse, ehemaliger Fußballprofi, enthüllt bei 'Promi Big Brother', dass ein Fehltritt mit einem Escort-Girl seine WM-Träume 2014 zerstörte. Trotz eines Rekords in der Bundesliga wurde er nicht in den Kader berufen. Bundestrainer Joachim Löw sieht das anders.

Das amouröse Abenteuer sei allerdings nicht geplant gewesen, so Movez: "Das ist im Suff einfach so passiert." Daraufhin scherzte "Promi Big Brother"-Kollegin Elena Miras: "Und was haben wir alle gelernt? Wir gehen besser nie auf eine Influencer-Party! Da passieren schlimme Dinge ..."