"Wer wird Millionär?"-Special: Günther Jauch ist "dienstältester Quiz-Master" weltweit

Die Deutschen sind ein treues Publikum. Vielleicht das treuste weltweit? Oder sind sie nur Günther Jauch-Fans? Tatsache ist, dass in keinem anderen Land die 1998 in Großbritannien erfundene Show "Who Wants to Be a Millionaire?" so langlebig und mit dem immer gleichen Moderator läuft, wie hierzulande. Was bei einer Verbreitung in über 100 Länder schon ein "Statement" ist. Am 3. September 1999 stellte der damals 43 Jahre alte Quizmaster Günther Jauch seine ersten Fragen. Nun, mit 68, hat der Mann immer noch nicht genug erfahren. "Wer wird Millionär? 25 Jahre – Das große Jubiläums-Special" wird (am Donnerstag, 17. Oktober, 20.15 Uhr) von RTL als "glamouröse Spezialausgabe voller Überraschungen" angekündigt. Ausgestrahlt wird die XXL-Ausgabe in zwei Teilen von 120 respektive 100 Minuten (Teil 2 folgt nach "RTL Direkt" um 22.35 Uhr).