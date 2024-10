"Europa und der Eiserne Vorhang": Kritik zur ARTE-Doku über den Konflikt im Kalten Krieg

"An der Wand hing ein Porträt von Stalin. Man hat uns gelehrt, dass er, unser Vater, ein guter und sanfter Mensch war", erinnert sich etwa Piroska Csongovai Zsákai aus Ungarn. Die Propaganda, aber auch die Unterdrückung und die gnadenlose Verfolgung von Regimegegnern: Tania Rakhmanova will in ihrer dreiteiligen Dokureihe, die ARTE in einem Stück durchsendet, nichts auslassen. Und natürlich schwingt bei dem Blick in die Vergangenheit immer auch ein Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen und Putins Krieg in der Ukraine mit. "Will er Stalin nachahmen, der die Länder Mitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg zu fügsamen Verbündeten Russlands gemacht hat?"