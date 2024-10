4. Staffel von „Outer Banks“: Die Rückkehr der „Pogues“

Das Warten hat ein Ende und bald gibt es ein Wiedersehen mit den „Pogues“ und einem neuen, spannenden Abenteuer. Am Donnerstag, 10. Oktober 2024 können die neuen Folgen beim Streaminganbieter Netflix abgerufen werden. Dennoch müssen sich Fans der beliebten Serie noch etwas gedulden, da die Episoden nicht an einem Stück veröffentlicht werden, sondern in zwei Teilen. Die ersten Folgen werden im Oktober ausgestrahlt und die letzten im November. Wie auch die vorangegangenen Staffeln, umfasst auch Staffel 4 insgesamt zehn Episoden:

So geht es in Staffel 4 weiter

Die 4. Staffel knüpft an die 3. Staffel an, in welcher die Ereignisse 18 Monate in der Zukunft stattfanden. Wes Genrette hat den „Pogues“ vorgeschlagen, den verlorenen Schatz zu suchen. Staffel 4 beginnt nun vor diesem Moment: Die „Pogues“ haben das Gold in El Dorado gefunden und kehren nach Hause zurück, um ein normales und ruhiges Leben zu führen. Das gelingt ihnen auch zunächst. In ihrem neuen Zufluchtsheim „Poguelandia 2.0“ betreiben sie einen gemeinsamen Laden für Angelköder, Angelzubehör und Charterreisen. Allerdings läuft nicht alles wie geplant und sie müssen finanzielle Einbußen hinnehmen, sodass sie sich entschließen, Wes Angebot von einer erneuten Schatzsuche anzunehmen. Doch das neue Abenteuer birgt große Gefahren, neue Feinde stellen sich ihnen in den Weg und plötzlich müssen Kiara, JJ, Sarah, Pope, Cleo und John B. alles hinterfragen…