Peter Kloeppel erlebt Hurrikan hautnah in Florida

Peter Kloeppel, ehemaliger Nachrichtensprecher von RTL, musste in seinem Ruhestand in Florida den Hurrikan Milton überstehen. Trotz der extremen Winde und der bedrohlichen Lage blieb er mit seiner Familie unverletzt. Die dramatischen Erlebnisse schilderte er im Gespräch mit Roberta Bieling.

Peter Kloeppel gibt Entwarnung: Obwohl das Haus des ehemaligen News-Anchors in Florida direkt vom Zentrum des Hurrikans "Milton" getroffen wurde, sind er und seine Familie wohlauf. "Uns ist nichts passiert, Gott sei Dank. Unser Haus ist solide gebaut, aber hier in der Nachbarschaft sind Bäume umgefallen", berichtete der 65-Jährige nun im Gespräch mit seiner Ex-RTL-Kollegin Roberta Bieling.

Zwar sei Kloeppel und seiner Frau "an Leib und Seele nichts geschehen". Dennoch stellt die Naturkatastrophe das Paar vor Herausforderungen: "Wir haben keinen Strom", erklärte Kloeppel, der sich per wackeligem Handy-Video bei seinem einstigen Sender meldete. Seit August 2024 wohnt er in Florida; bereits zuvor pendelte der Journalist regelmäßig zwischen Deutschland und den USA.