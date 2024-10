"Retter der Meere: Tödliche Strandung": Kritik zum Drama mit Hannes Jaenicke

Retter der Meere: Tödliche Strandung zeigt den dramatischen Einsatz des GOF-Teams um Wale in Sicherheit zu bringen und gegen Umweltsünder zu kämpfen. Mit Hannes Jaenicke und Daniel Roesner in den Hauptrollen.

Die größten Säugetiere der Ozeane sind auch sozial intelligente Wesen: An einem Strand von Mauritius, wo sich sonst die Touristen tummeln, ist ein Babywal gestrandet. Also wird die Walkuh versuchen, zu ihrem Kalb vorzudringen – 17 weitere Pottwale im Schlepptau. Einsatz für die Helden der Global Ocean Foundation (GOF): Während Meerestechniker Morten (Erik Madsen) versucht, die Tiere mit seinem Boot am Eindringen in die gefährliche Zone zu hindern, kümmern sich Teamleiter Pit (Daniel Roesner) und Ozeanografin Yuna (Luka Omoto) um das Jungtier am Strand. Der von Sven Fehrensen inszenierte Pilotfilm "Tödliche Strandung" der ARD-Drama-Reihe "Retter der Meere" mit Hannes Jaenicke aus dem Jahr 2021 beginnt dramatisch und behandelt die ganz großen Themen des Meeresschutzes. 3sat zeigt den Film nun erneut.