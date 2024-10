"Free Guy": Kritik zur Free-TV-Premiere der Komödie mit Ryan Reynolds

"Ready Player Two"? So ähnlich. Ryan Reynolds spielt Guy – eine Nebenfigur in einem Computergame namens "Free City", die pure Staffage ist. Der Film, in dem er dann natürlich trotzdem wieder der Star ist, feiert nun in der "Montagskino"-Reihe im ZDF seine Free-TV-Premiere. Zur latent durchgeknallten Handlung: Irgendwann hat Guy die Nase von seinem Dasein als Statist voll und macht sich auf die Jagd nach einem eigenen Leben. Mehr noch: Weil der "Free City"-Entwickler Antoine (Taika Waititi) das Spiel abschalten will, muss Guy um sein (virtuelles) Leben kämpfen. Wer Titel wie "Fortnite", "GTA Online" und Co. zockt, wird bei "Free Guy" mit Anspielungen förmlich erschlagen.