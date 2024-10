"Ein Abend mit Ulrich Matthes": Alle Infos zum ARTE-Doku

ARTE zeigt den Film von Mechtild Lehning und Katja Runge, in dem Matthes auch privat tiefe Einblicke gewährt, in Erstausstrahlung (22.10 Uhr). Zuvor jedoch wirft der Sender ein Schlaglicht auf die ersten Jahre der Filmkarriere des in West-Berlin aufgewachsenen Darstellers, der später mit Werken wie "Der Untergang" (2004) einem größeren Publikum bekannt wurde und bis 2022 die Deutsche Filmakademie leitete. Vor seinem großen Durchbruch war er 1997 in "Winterschläfer" zu sehen, einem frühen Film von Regisseur Tom Tykwer, den ARTE nun zur Primetime (20.15 Uhr) wiederholt. Vier junge Menschen treffen darin in einer Villa in den verschneiten Bergen aufeinander und begeben sich in fortan in seltsame Schlaf- und Traumzustände.