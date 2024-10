Drama bei 'Promi Big Brother': Ex-Freundin trifft auf neues Paar

'Promi Big Brother' 2024 verspricht Spannung: Mike Heiter und Leyla Lahouar treten als erstes Paar an und treffen auf Heiters Ex, Elena Miras. Drama und Emotionen sind vorprogrammiert, wenn die Promis zwei Wochen lang beobachtet werden.

"Wer sich Realitystar schimpfen will, der muss bei 'Big Brother' dabei sein und mitgemacht haben", weiß Mike Heiter. Seine Partnerin Leyla Lahouar scheint dies ähnlich zu sehen: Wie SAT.1 am Freitag ankündigte, werden Heiter und Lahouar als erstes Paar an "Promi Big Brother" teilnehmen. Der 32-Jährige und seine vier Jahre jüngere Freundin hatten sich Anfang des Jahres im RTL-Dschungelcamp kennen- und lieben gelernt.

Lahouar, die in der Vergangenheit bereits in Formaten wie "Der Bachelor" und "Ex on the Beach" zu sehen war, macht sich auf eine "Achterbahnfahrt der Gefühle" gefasst: "Ich will Mike nicht unnötig anzicken, obwohl er es gar nicht verdient hat – nur weil ich aufgrund der Umstände vielleicht gerade gereizt bin. Aber ich glaube es wird auch sehr schön, dass wir das zusammen erleben dürfen und auch Halt haben, falls es uns mal nicht gut geht."