Kampf um 3sat: Kulturschaffende starten Petition

"Unsere Gesellschaft braucht Kunst, Theater, Kino, Literatur, Musik, Tanz, Comedy und all die vielen kreativen Menschen, die uns auf 3sat täglich bereichern, irritieren und nachdenken lassen", heißt es in einer Petition, die den Kultursender 3sat vor dem Aus bewahren soll. Die Initiatorin Katja Riha, Chefin der Produktionsfirma Cando Berlin, richtet sich gemeinsam mit zahlreichen weiteren Kulturschaffenden an Rundfunkkommission, Ministerpräsidentenkonferenz sowie an Staatsministerin Claudia Roth.