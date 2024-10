"Superintelligence": Kritik zur KI-Komödie mit Melissa McCarthy

Melissa McCarthy kann einem fast ein bisschen leidtun. Die 55-Jährige ist sympathisch, sie ist lustig, und ja, sie ist auch eine gute Schauspielerin. Das konnte man etwa 2018 im Drama "Can You Ever Forgive Me?" miterleben, für das sie sogar eine Oscarnominerung als beste Hauptdarstellerin erhielt. Nur die Filme, in denen man McCarthy sonst meist sieht, sind oftmals höchst mittelmäßig. Man denke etwa an die Tragikomödie "Der Vogel" (2021), den von der Kritik verrissenen Action-Klamauk "Thunder Force" (2021) oder an die 2024 veröffentlichte Netflix-Produktion "Unfrosted", die von der Geschichte des (vor allem in Amerika beliebten) Toastgebäcks Pop-Tarts erzählt.